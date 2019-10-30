الرئيس اللبناني: سيكون للبلاد حكومة نظيفة.. وإذا ظهرت عوائق فليعود الشعب إلى الميادين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ،أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون نظيفة، مؤكدا أن الحراك الذي يشهده الشارع اللبناني فتح الباب للإصلاح.



وحول الشكوك من إمكانية عدم نجاح الإصلاحات الجديدة قال عون: "اذا ما برزت عوائق فالشعب يعود من جديد الى الساحات".



يأتي ذلك عقب موافقة الرئيس اللبناني على استقالة الحكومة بقيادة سعد الحريري، كما أنه طالبها بتسيير الأعمال.



وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته إلى الرئيس ميشال عون، وذلك مع استمرار الاحتجاجات في البلاد.