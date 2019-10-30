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أخبار العالم

الرئيس اللبناني: سيكون للبلاد حكومة نظيفة.. وإذا ظهرت عوائق فليعود الشعب إلى الميادين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:05 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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شريف سيد
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ،أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون نظيفة، مؤكدا أن الحراك الذي يشهده الشارع اللبناني فتح الباب للإصلاح.

وحول الشكوك من إمكانية عدم نجاح الإصلاحات الجديدة قال عون: "اذا ما برزت عوائق فالشعب يعود من جديد الى الساحات".

يأتي ذلك عقب موافقة الرئيس اللبناني على استقالة الحكومة بقيادة سعد الحريري، كما أنه طالبها بتسيير الأعمال.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته إلى الرئيس ميشال عون، وذلك مع استمرار الاحتجاجات في البلاد.
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