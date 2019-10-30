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منوعات

لا تشتري Samsung Galaxy Fold .. لهذا السبب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:18 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
بالرغم من مئات التغريدات على منصات التواصل الإجتماعى فى الأيام القليلة الماضية بصور هاتف سامسونج الأول بشاشة قابلة للطى، وهو Samsung Galaxy Fold.

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge التقني، حذر من شرائ الهاتف الباهظ ودفع مبلغ كبير بسبب شاشاته القابلة للطى، والتى هى أصل المشكلة، فهى ضعيفة وهشة جدًا.

كانت شركة Samsung قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي الهاتف القابل للطي Galaxy Fold، بكوريا الجنوبية أولًا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتى الهاتف بسعر باهظ جدًا يبلغ 1980 دولارًا، بينما تقدم شركة Samsung خدمة استبدال الشاشة لمرة واحدة خلال السنة الأولى بمبلغ 150 دولارًا، أى أن الشركة تعرف أن هذا الفخ سيقع فيه مستخدمو الهاتف لاحقًا مع كثرة تلف الشاشة.

وبالرغم من تلك التحذيرات، يكون الأشخاص الوحيدون الذين يقومون بشراء هذا الهاتف هم عشاق علامة Samsung، وجدير بالذكر أن Galaxy Fold استخدم تقنية Bixby المساعد الشخصي الذكي لسامسونج بدلًا من مستشعر البصمة.

ويحتوي الهاتف علي شاشتين مما يجعل وزنه ثقيل، حيث يزن حوالي 263 جرامًا، الأمر الذى يجعل وضعه فى الجيب فى غاية الصعوبة، ويُفرض عليك عند استخدام Galaxy Fold تقديم الكثير من التنازلات، فعليك أن تتنازل عن المتانة، و السعر الغالي نسبيًا. 

ويقدم الموقع نصيحة لمن يريد شراء الهاتف أن يذهب إلى المتجر وتجربه الهاتف بنفسه حتى يتعرف على العيوب بنفسه، قبل طلبه أون لاين والوقوع فى الفخ.
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