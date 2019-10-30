آرسنال يتقدم مجددا 5-4 على ليفربول بـ صاروخية .. فيديو

أحرز جوزيف ويلوك الهدف الخامس لفريقه ارسنال فى شباك ليفربول ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الآنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كاس الرابطة الانجليزي .



وجاء هدف الخامس لفريق ارسنال فى الدقيقة 70 عن طريق ويلوك من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال هدف في مرماه بالخطأ .



وادرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعد ما زميله سدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك .



وأضاف فريق ارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعد ما زميله سدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك .



وتمكن ارسنال من احراز هدف الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية ارضيه متقنة من الناحية اليسري فيسددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك .



وجاء هدف ليفربول الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق ميلنر من ركلة ضربة جزاء .



وعاد ارسنال مرة أخري للتهديف فى الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس بعد استغلاله خطأ فادح من ميلنر ويرواغ حارس مرمي ليفربول ويسددها بقوة فتسكن الشباك .



وقلص تشامبرلين لاعب ليفربول الفارق فى الدقيقة 58 من تسديدة صاروخية قبل منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .



وتعادل فريق ليفربول فى الدقيقة 62 عن طريق ديفوك اوريجي بعد مرواغة رائعه له لمدافعي ارسنال خارج منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور .