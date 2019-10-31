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تعليم

وكيل تعليم الدقهلية يفتتح تجديدات مدرسة مصطفى حكم بالدراكسة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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همت الحسينى
افتتح  اليوم المهندس على عبد الرؤوف  وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية  وعصام فودة مدير إدارة منية النصر التعليمية قاعة المرحوم محمد مزروع بمدرسة مصطفى حكم الإعدادية بالدراكسة وقاعة للمرحومة ريهام مصطفى حبوشة للمعلمين.

وأكد  وكيل الوزارة فى كلمته على ان إدارة منية النصر التعليمية من أنجح الإدارات على مستوى المديرية بفضل القيادة الحكيمة وبفضل جميع رجالها المخلصين والأكفاء.

كما وجه الشكر والتقدير لجميع ابناء الدراكسة تقديرا لمشاركتهم المجتمعية ومساهمتهم بمدارس الدراكسة وأن هذا ليس بجديد عليهم.

ومن ناحيته أثنى عصام فوده على مدارس الدراكسة وانتظام سير العمل والإنضباط كما تم تكريم العديد من رموز قرية الدراكسة وبعض الحضور.

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