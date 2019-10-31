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مرأة

جربيها ولن تندمي.. سر حفاظ اليابانيات على شبابهم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:34 م
ماء الارز
ماء الارز
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لمياء الياسين
لا يمكنك في اليابان ان تعرف عمر السيدات الحقيقي لدرجة يصعب التفرقة بين الأم وبنتها، موقع Bright Side يقدم حيلة غير متوقعة يمكنك البدء في استخدامها على الفور! وهى غسل وجهك بماء الأرز.

ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وتهدئها وتجعلها تتوهج، وتستخدم النساء اليابانيات مياه الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة ، وهناك عدة طرق لصنع ماء الأرز في المنزل، إذا لم تكوني في عجلة من أمرك، فحاولي صنع ماء الأرز المخمر.

ويمكن ذلك من خلال وضع نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف وغسل الأرز بماء نقي عدة مرات ويضاف 2 كوب من الماء ونقع الأرز لمدة 15 دقيقة.

يُصفّى الأرز ويُحفظ ماء الأرز في وعاء لمدة 1-2 أيام في درجة حرارة الغرفة ويمكنك معرفة أن ماء الأرز المخمر جاهز عندما تكون رائحته تعكر قليلًا.

يمكنك الآن استخدام ماء الأرز لغسل وجهك وشطف شعرك ، بعد تخفيفه باستخدام 1-2 أكواب من الماء، وتخزين ما تبقى من مياه الأرز في الثلاجة.
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