بمشاركة وفد وزاري إماراتي.. رئيس الوزراء يسلم جائزة مصر للتميز الحكومي

سلم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جائزة التميز الحكومي الذي تقام احتفالية دورتها الأولى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، ووزير الاتصالات والنقل والتعليم والتعليم العالي وعدد من المحافظين ، وبمشاركة وفد وزاري اماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.





ويأتي الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية والموظفين الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى بعد أن تم إطلاقها في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة في يوليو 2018 بدعم وشراكة إماراتية، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.





وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومي،المتوافقة مع منظومة التميز الحكومي الإماراتية، إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية فيمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصافالدول المتقدمة.





وتم تصميم جائزة مصر للتميز الحكومي بالتوافق مع منظومة التميز الحكومي المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الدولتين، وتم إعداد معاييرها ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات،كأساس لتقييم الجهات الحكوميةوتحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه هذه الجهات في رحلتها نحوالريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسن التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة لتعبر عن أسلوب تفكير جديد في طريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في حكومة دولة الإمارات وأثبتت فاعليّتها في تحقيق نتائج رائدة.





وتتضمن جائزة مصر للتميز الحكومي فئتين، الأولى: جوائز التميز المؤسسي،والثانية: جوائز التميز الفردي.





وينبثق من جوائز التميز المؤسسي،جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتغطي الوحدات المحلية التي تشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإضافة إلى جائزة المؤسسات التعليمية المخصصة للكليات التابعة للجامعات الحكومية، كما تندرج تحتها أيضًا جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات مثل مكاتب البريد،ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق،والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"،فيما تم تخصيص جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية إلى الجهات ذات مواقع إلكترونية تفاعلية.



