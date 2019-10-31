بعد غنائها أمام السيسي | هلا رشدي تطرح كليبها الأول نصيبها مجاش.. فيديو

طرحت المطربة الشابة هلا رشدي، أغنية بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله وألحان أحمد عمار وتوزيع موسيقي أحمد شوقي وإنتاج وهندسة صوتية "هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.



وكانت هلا قدمت مؤخرًا أغنية “واحدة من الجيل الجديد” خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



يذكر أن هلا رشدى دخلت مجال الطرب والغناء من خلال السوشيال ميديا قبل ان تتعاقد مع شركة Nj Music Productions وتقوم حاليًا بالتحضير لألبومها الأول.



