تعرف على الجديد في تقنين مخالفات البناء بـ كفر الشيخ

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، عددًا من الطلبات والموضوعات والبدء في قبول طلبات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال 6 شهور والذي ينتهي في 8 يناير 2020م، مهيبًا بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح.



وقال المحافظ، إنه جرى تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أم المقيمين العقاريين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ويهيب بكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فورًا للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.



أكد محافط كفرالشيخ، علي أن كل المراكز والمدن تستقبل طلبات التصالح طبقًا لقانون التصالح17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها.



أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقسيم المحافظة إلي جزئين شرقى وغربى ويضم الجزء الشرقى كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربي دسوق وسيدي سالم وقلين وفوه ومطوبس، لتتم أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقي.



وأشار إلى تقسيم كل مركز ومدينة إلي مربعات علي أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمرانى، والسعر الموحد على مستوى المناطق، نظرًا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، جرى تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازى، طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.