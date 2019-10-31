Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على الجديد في تقنين مخالفات البناء بـ كفر الشيخ

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:26 م
ش الدكتور إسماعيل
ش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه
Advertisements
محمود زيدان
ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، عددًا من الطلبات والموضوعات والبدء في قبول طلبات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال 6 شهور والذي ينتهي في 8 يناير 2020م، مهيبًا بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح.

وقال المحافظ، إنه جرى تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أم المقيمين العقاريين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ويهيب بكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فورًا للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

أكد محافط كفرالشيخ، علي أن كل المراكز والمدن تستقبل طلبات التصالح طبقًا لقانون التصالح17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقسيم المحافظة إلي جزئين شرقى وغربى ويضم الجزء الشرقى كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربي دسوق وسيدي سالم وقلين وفوه ومطوبس، لتتم أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقي.

وأشار إلى تقسيم كل مركز ومدينة إلي مربعات علي أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمرانى، والسعر الموحد على مستوى المناطق، نظرًا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، جرى تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازى، طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 مهندساً واستشارياً.. الجيزة تشكل لجنة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء

بعد صدور لائحته التنفيذية.. متى ينتهي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء

موعد الانتهاء من تلقى طلبات التصالح مع مخالفات البناء.. الإسكان توضح

تسهيلات لأهالى القليوبية لتقنين الأوضاع والتصالح مع مخالفات البناء.. تعرف عليها

قبل الإزالة.. كل ما تريد معرفته عن نظام التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

اتخاذ الإجراءات القانونية للتصالح فى مخالفات البناء بالفيوم وتشكيل 4 لجان لفحص الطلبات والتظلمات

ترشيحاتنا

أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

أول رد فعل من أحمد فلوكس على هجوم السوشيال ميديا

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

وفاة 42 شخصا.. مصر تقدم التعازي لـ الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور