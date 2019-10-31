سعد رمضان يجري بروفات مهرجان الموسيقى بالأوبرا

أجرى الفنان سعد رمضان، بروفات حفله في دار الأوبرا المصرية استعدادا لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال ٢٨ يوم السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويشاركه في هذا الحفل المطرب مدحت صالح.



وتفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الجمعة الأول من نوفمبر على المسرح الكبير والتى تتواصل لمدة 12 يوم متتالية.



وتضم فعاليات المهرجان 37 حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية.



ومن المقرر أن تكرم وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة ( كريم العراقى )، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد ويسبق ذلك كلمات لكل من رئيس الاوبرا والمهرجان ومدير المهرجان والمؤتمر، ثم يقام الحفل الفنى الذى يحييه النجم الكبير محمد منير حيث يتغنى بنخبة من أعماله الجماهيرية التى ابدعها على مدار مشواره الفنى المشرق.

