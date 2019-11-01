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مرأة

مش هتصدقي .. 6 طرق رائعة للحفاظ على ملابسك

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
طرق الحفاظ على الملابس
طرق الحفاظ على الملابس
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رضوى حسام
تتعرض كثير من الملابس للتلف بشكل سريع بسبب عدم معرفتنا لكيفية الحفاظ عليها، كما يمكن أن يحدث أمر بسيط لا نستطيع حله بالملابس مما يجعلنا نضطر لعدم ارتدائها مرة أخرى، لحسن الحظ نشر موقع " bright side" طرق سحرية للحفاظ على الملابس .


• إحضري قطعة من القطن مبللة بالقليل من الخل لإزالة الحبر من حقيبتك، وستندهشين من النتيجة المبهرة، فسيقضي الخل على آثار الحبر تمامًا .


• للتخلص من التجاعيد الصغيرة في الملابس، إستخدمي "مكواة الشعر" وقومي بفرد الملابس برفق، وستجدين أن التجاعيد إختفت بسرعة كبيرة، ولكن إنتبهي، فهذه الطريقة تعمل فقط مع الملابس الخفيفة .


• وبإمكانك إزالة "الوبر" من على الملابس بسهولة بواسطة موس الحلاقة، ولكن إحذري، فلا تستخدمي هذه الطريقة بشكل خاطئ، حتى لا ينتهي بك الأمر إلى تمزيق ملابسك .


• معجون الأسنان يعمل بشكل رائع للتخلص من بقع العرق، ولكن حاولي تجربته على الملابس الخفيفة، ولمنع حدوث هذه البقع بعد ذلك، يمكنك إستخدام بطانة رقيقة .


• مطهر اليد يساعد على إزالة بقع الحبر من على ملابسك، فهو يعمل بجدارة كبيرة ويمكنه إزالة أي بقع قديمة من على الملابس، وليس الحبر فقط .


• إذا أصبح زر من أزرار ملابسك واسع، فقط قومي بوضع بعض طلاء الأظافر عليه، فهذا يعمل بشكل جيد سواء للأزرار الصغيرة الخاصة بالقمصان أو الأكبر منها الموجودة على المعطف أوملابس الشتاء .
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