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توك شو

تدرس ملفات الدولة.. بهاء الدين أبو شقة: تشكيل حكومة وفدية موازية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:26 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
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خالد محيي الدين
قال المستشار "بهاء الدين أبو شقة"، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنهم قائمون في حزب الوفد علي إنشاء حكومة موازية للحكومة المصرية القائمة، لتناول ودراسة الملفات التي تقوم بها الدولة.

ونوه "أبو شقة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم يعملون علي تلك الفكرة لتقديم الحلول الموضوعية الممكنه للحكومة.

وتابع بهاء الدين أبو شقة، أن تلك الفكرة هي قمة العمل الحزبي الممنهج، والقائم على أسس علمية صحيحة.
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