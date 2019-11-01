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أخبار العالم

ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم.. تفاصيل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، وبشكل مفاجئ تغيير مقر إقامته من مدينة نيويورك إلى ولاية فلوريدا وذلك بشكل دائم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أقيم فيه للسنوات الخمس المقبلة، لكن عائلتي وأنا سنجعل منتجع بالم بيتش في ولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".

وأضاف: "أنا أحب نيويورك وشعبها وسأظل أحبها، لكن على الرغم من أني أدفع ملايين الدولارات في المدينة كضرائب كل عام أتلقى معاملة سيئة من بعض الزعماء السياسيين سواء في المدينة أو الولاية نفسها".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت رسميًا، أمس الخميس، على إجراءات عزل ترامب، والمصادقة على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول هذه المساءلة، ما جعل ترامب يجن ويهاجمهم.

وصوت 232 شخصًا على القرار، بينما رفضه 196، حيث عارضه الجمهوريون، وانضم إليهما اثنان فقط من الديمقراطيين، هما النائب جيف فان درو من نيوجيرسي، والنائب كولين بيترسون من مينيسوتا.
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