أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المتنوعة ما بين المحلية والعربية والدولية نستعرضها في التقرير التالي:
-تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي
علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للصلح مع القلعة الحمراء بعد الخلافات التى نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
-الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل
كشفت قناة تايم سبورت عن موقف النادي الأهلي بشأن امكانية رحيل أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة عقب تقدم نادي بيراميدز بعرض لضمه.
-محمد عبدالسلام يكشف حقيقة ترشحه لـ رئاسة اتحاد الكرة المصري
كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن إمكانية ترشحه لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خلال الانتخابات المقبلة.
-عتاب المحب.. عدلي القيعي يكشف سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن كواليس زيارة مندوب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لـ منزل محمود الخطيب رئيس النادي للاطمئنان على صحته.
-تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين
كشفت قناة تايم سبورت عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
-حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل
-تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي
علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للصلح مع القلعة الحمراء بعد الخلافات التى نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
-الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل
كشفت قناة تايم سبورت عن موقف النادي الأهلي بشأن امكانية رحيل أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة عقب تقدم نادي بيراميدز بعرض لضمه.
-محمد عبدالسلام يكشف حقيقة ترشحه لـ رئاسة اتحاد الكرة المصري
كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن إمكانية ترشحه لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خلال الانتخابات المقبلة.
-عتاب المحب.. عدلي القيعي يكشف سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن كواليس زيارة مندوب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لـ منزل محمود الخطيب رئيس النادي للاطمئنان على صحته.
-تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين
كشفت قناة تايم سبورت عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
-حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل
كشفت قناة " ام بي سي مصر " حقيقة ما يتردد بشأن تسبب وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في اصابة محمد محمود نجم الفريق بـ الرباط الصليبي للمرة الثانية.
-مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن قضية شهيد الشهامة وشهيد التذكرة.. فيديو
-مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن قضية شهيد الشهامة وشهيد التذكرة.. فيديو