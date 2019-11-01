شاهد.. أول تعليق من محمود سعد على شهيد التذكرة واندهاشه من ركاب القطار

علق الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج ""باب الخلق" والمذاع عبر قناة "النهار"، على الواقعة المأساوية والمعروفة إعلاميا بواقعة "شهيد التذكرة محمد عيد والذى توفى تحت عجلات القطار، قائلا:"مندهش جدا من تصرف الركاب بقى مفيش واحد يقف ويمنع وقوع الكارثة حتى لو مش معاه فلوس يظهر بطاقته بدلا من الشاب محمد عيد ويتحمل الموقف".



وتابع سعد:"هل ده بقى طبعنا كمصريين نسيب بعض وننهش فى بعض، متسائلا :"فين أخلاقنا كعرب ومسلمين".



وكان قد توفى الشاب محمد عيد، بعد أن أجبره كمساري قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر) - وفق أقاربه وجيرانه - على القفز من القطار رفقة صديقه، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر ببتر في القدم.