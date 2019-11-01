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شاهد.. أول تعليق من محمود سعد على شهيد التذكرة واندهاشه من ركاب القطار

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:58 م
شهيد تذكرة القطار
شهيد تذكرة القطار
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حمزة شعيب
علق الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج ""باب الخلق" والمذاع عبر قناة "النهار"، على الواقعة المأساوية والمعروفة إعلاميا بواقعة "شهيد التذكرة محمد عيد والذى توفى تحت عجلات القطار، قائلا:"مندهش جدا من تصرف الركاب بقى مفيش واحد يقف ويمنع وقوع الكارثة حتى لو مش معاه فلوس يظهر بطاقته بدلا من الشاب محمد عيد ويتحمل الموقف".

وتابع سعد:"هل ده بقى طبعنا كمصريين نسيب بعض وننهش فى بعض، متسائلا :"فين أخلاقنا كعرب ومسلمين".

وكان قد توفى الشاب محمد عيد، بعد أن أجبره كمساري قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر) - وفق أقاربه وجيرانه - على القفز من القطار رفقة صديقه، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر ببتر في القدم.
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