اخبار الحوادث.. عيد والبلشي يواصلان ترويج الشائعات.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
وقع في يد الأهالي.. علقة ساخنة لـ لص أثناء سرقته دراجة بخارية بالدقهلية
تمكن عدد من أهالى عزبة المأمورية التابعة لـ مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل أثناء سرقته دراجة بخارية وقاموا بضربه وتسليمه للشرطة.
إصابة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في انقلاب سيارة بالبحيرة
أصيب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى عند الكيلو 107 في وادى النطرون بالبحيرة.
الموقف الأمنى اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019
شنت وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع الأمن العام ومديريات الامن العديد من الحملات المختلفة على كافة الأنشطة بالمحافظات أسفرت عن ضبط العديد من القضايا.
بلطجية يطلقون النار على عامل وشقيقه بالدقهلية لـ سرقة دراجته البخارية
أطلق بلطجية مجهولون يستقلون توك توك بدون لوحات اعيرة نارية على عامل زراعى وشقيقه بالجمالية وأصابوه بطلق خرطوش بالقدم وقاموا بسرقة دراجته البخارية وفروا هاربين.
عشماوي ينتظر الطلاب الثلاثة.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية
سيناريو شذوذ سطرت حلقاته الأخيرة جريمتي سرقة وقتل، أبطاله جناة ومجني عليه تحت سن العشرين، طلاب لم يضعوا أقدامهم بعد في دوامات الحياة، وبعد عام من جريمتهم البشعة وضعت المحكمة نهاية حزينة ومأساوية لحياتهم قبل بدايتها.
ادعاءات تهدف لتأليب الرأى العام.. جمال عيد يواصل ترويج الشائعات
علم "صدى البلد" من مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاءات جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما وأنه لم يتقدم بأى بلاغات رسمية.
مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان
شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم نرصدها في التقرير التالي..
عندما يحاسبهم القانون يسألون عن الحريات.. خالد البلشى يطلق الشائعات
أصبحت كلمة الحريات، شماعة لمحو أي جريمة ترتكب على أرض الوطن، دون أن يدرك مستخدموها أن الحرية حق فقط عندما تكون تحت مظلة القانون.
يا نعيش سوا يا نموت سوا.. عجوز تتفحم مع زوجها لحظة إنقاذه | صور
حياة دامت بينهما لأكثر من 30 عاما، لم تشهد تلك الفترة مشكلات بين الزوجين، فكانت حياة وردية داخل عش الزوجية الصغير الذي جمع عم سيد برفيقة عمره، الا انه كان الشاهد على وفاتهما سويا بعدما التهمتهما النار.
الجثة اتقطعت.. قطار يدهس سيدة ويصيب ابنتها لحظة عبور مزلقان في زفتى
شهدت السكك الحديدية بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعه مصرع سيدة واصابه ابنتها بكدمات وسحجات، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة والمصابة لمستشفى زفتى العام.
وقع في يد الأهالي.. علقة ساخنة لـ لص أثناء سرقته دراجة بخارية بالدقهلية
تمكن عدد من أهالى عزبة المأمورية التابعة لـ مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل أثناء سرقته دراجة بخارية وقاموا بضربه وتسليمه للشرطة.
إصابة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في انقلاب سيارة بالبحيرة
أصيب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى عند الكيلو 107 في وادى النطرون بالبحيرة.
الموقف الأمنى اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019
شنت وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع الأمن العام ومديريات الامن العديد من الحملات المختلفة على كافة الأنشطة بالمحافظات أسفرت عن ضبط العديد من القضايا.
بلطجية يطلقون النار على عامل وشقيقه بالدقهلية لـ سرقة دراجته البخارية
أطلق بلطجية مجهولون يستقلون توك توك بدون لوحات اعيرة نارية على عامل زراعى وشقيقه بالجمالية وأصابوه بطلق خرطوش بالقدم وقاموا بسرقة دراجته البخارية وفروا هاربين.
عشماوي ينتظر الطلاب الثلاثة.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية
سيناريو شذوذ سطرت حلقاته الأخيرة جريمتي سرقة وقتل، أبطاله جناة ومجني عليه تحت سن العشرين، طلاب لم يضعوا أقدامهم بعد في دوامات الحياة، وبعد عام من جريمتهم البشعة وضعت المحكمة نهاية حزينة ومأساوية لحياتهم قبل بدايتها.
ادعاءات تهدف لتأليب الرأى العام.. جمال عيد يواصل ترويج الشائعات
علم "صدى البلد" من مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاءات جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما وأنه لم يتقدم بأى بلاغات رسمية.
مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان
شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم نرصدها في التقرير التالي..
عندما يحاسبهم القانون يسألون عن الحريات.. خالد البلشى يطلق الشائعات
أصبحت كلمة الحريات، شماعة لمحو أي جريمة ترتكب على أرض الوطن، دون أن يدرك مستخدموها أن الحرية حق فقط عندما تكون تحت مظلة القانون.
يا نعيش سوا يا نموت سوا.. عجوز تتفحم مع زوجها لحظة إنقاذه | صور
حياة دامت بينهما لأكثر من 30 عاما، لم تشهد تلك الفترة مشكلات بين الزوجين، فكانت حياة وردية داخل عش الزوجية الصغير الذي جمع عم سيد برفيقة عمره، الا انه كان الشاهد على وفاتهما سويا بعدما التهمتهما النار.
الجثة اتقطعت.. قطار يدهس سيدة ويصيب ابنتها لحظة عبور مزلقان في زفتى
شهدت السكك الحديدية بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعه مصرع سيدة واصابه ابنتها بكدمات وسحجات، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة والمصابة لمستشفى زفتى العام.