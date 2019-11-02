اخبار الحوادث.. عيد والبلشي يواصلان ترويج الشائعات.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..تمكن عدد من أهالى عزبة المأمورية التابعة لـ مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل أثناء سرقته دراجة بخارية وقاموا بضربه وتسليمه للشرطة.أصيب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى عند الكيلو 107 في وادى النطرون بالبحيرة.شنت وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع الأمن العام ومديريات الامن العديد من الحملات المختلفة على كافة الأنشطة بالمحافظات أسفرت عن ضبط العديد من القضايا.أطلق بلطجية مجهولون يستقلون توك توك بدون لوحات اعيرة نارية على عامل زراعى وشقيقه بالجمالية وأصابوه بطلق خرطوش بالقدم وقاموا بسرقة دراجته البخارية وفروا هاربين.سيناريو شذوذ سطرت حلقاته الأخيرة جريمتي سرقة وقتل، أبطاله جناة ومجني عليه تحت سن العشرين، طلاب لم يضعوا أقدامهم بعد في دوامات الحياة، وبعد عام من جريمتهم البشعة وضعت المحكمة نهاية حزينة ومأساوية لحياتهم قبل بدايتها.علم "صدى البلد" من مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاءات جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما وأنه لم يتقدم بأى بلاغات رسمية.شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم نرصدها في التقرير التالي..أصبحت كلمة الحريات، شماعة لمحو أي جريمة ترتكب على أرض الوطن، دون أن يدرك مستخدموها أن الحرية حق فقط عندما تكون تحت مظلة القانون.حياة دامت بينهما لأكثر من 30 عاما، لم تشهد تلك الفترة مشكلات بين الزوجين، فكانت حياة وردية داخل عش الزوجية الصغير الذي جمع عم سيد برفيقة عمره، الا انه كان الشاهد على وفاتهما سويا بعدما التهمتهما النار.شهدت السكك الحديدية بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعه مصرع سيدة واصابه ابنتها بكدمات وسحجات، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة والمصابة لمستشفى زفتى العام.