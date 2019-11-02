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أخبار العالم

فيديو.. جريمة خطف بسلاح آلي في شنطة عربية تثير غضب السعودية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص باستخدام سلاح آلي "رشاش" في تهديد شخص آخر محتجز داخل شنطة سيارة بيضاء اللون من طراز كيا.

وقال مصدر مسؤول في النيابة السعودية لقناة العربية : "إن النيابة بدأت إجراءات التحقيق في واقعة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات أظهرت إركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش، في (حي لبن) أحد شوارع مدينة الرياض".

وأوضح المصدر أن التحقيق شمل 3 أشخاص منخرطين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

ولفتت العربية إلى أن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من تحديد موقع المركبة بمنطقة مجاورة من الحي، والقبض على المتورطين بالجريمة وهم 3 مواطنين بالعقدين الثاني والثالث.
وكشفت التحريات أنهم على صلة ببعضهم بعضا، وكانوا بحالة غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
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