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رياضة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
علم موقع "صدى البلد" أن شركة "بريزينتيشن"، راعية الكرة المصرية، تجهز مفاجأة لجماهير الكرة المصرية فى حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، والذي ينطلق مساء الثامن من نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى قبل بدء مباراة مصر ومالي فى افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح فقرات فنية وإطلاق الألعاب النارية بجانب إحياء فرقة شارموفرز الغنائية للحفل فى زمن قدره 10 دقائق على أقصى تقدير، حيث تتجه النية لتنظيم حفل الافتتاح بشكل مبهر بأقل التكاليف وفى وقت قصير.

ويسعى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفنى شوقى غريب لخطف إحدى بطاقات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الثلاث عن القارة الأفريقية، حيث ينافس فى مجموعة قوية تضم منتخبات مالي وغانا والكاميرون.

وضم شوقى غريب 21 لاعبًا لقائمة منتخب مصر الأوليمبى فى البطولة وجاءت كالتالي:

- حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.

- خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي.

- خط الوسط : أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.

- خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.
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