الدوري الإيطالي.. روما يفوز على نابولى 2-1 ويصعد للمركز الثالث

نجح نادي روما، في الفوز على نابولي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.



افتتح اللاعب الواعد نيكولو زانيولو أهداف اللقاء لصالح الذئاب في الدقيقة 19، وعزز جوردان فريتو تقدم فريقه، حين أضاف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.



وحاول نابولي العودة في النتيجة، لكنه اكتفى بتقليص الفارق فقط، عن طريق تسجيل المهاجم البولندي ميليك هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 72 من عمر المباراة.



ورفع روما رصيده من النقاط إلى النقطة 22، ليصعد إلى المركز الثالث في سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 18 في المركز السابع.