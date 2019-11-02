7 آلاف جنيه.. زيادة غير متوقعة لـ سيارات جيلي X7 في مصر.. اعرف سعرها

كشفت شركة غبور وكيل سيارات جيلي في مصر عن زيادة جديدة شملت أسعار طرازات جيلي امجراند X7 موديل 2020 الجديد في السوق المحلي المصري وارتفع سعر السيارة في ظل هذه الزيادة بواقع 7000 جنيه ، ويأتي سعر السيارة في ظل الزيادة الجديدة كالتالي:



ارتفع سعر الفئة الوحيدة من السيارة من 292 ألف جنيه الي 299 ألف جنيه.



جيلي X7 تتوفر بمحرك 1300 سي سي بقوة 131 حصان



وتتوفر السيارة في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو يولد قوة تصل الي 131 حصان وعزم دوران 185 نيوتن متر.