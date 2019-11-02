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رياضة

بالم هيلز يحتضن أول بطولة ناشئين رسمية في لعبة الاسكواش

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:37 م
الاسكواش
الاسكواش
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نور عادل
يحتضن نادي بالم هيلز، أول بطولة ناشئين رسمية في جدول مسابقات الاتحاد المصرى للاسكواش، تحت ١١ و ١٣ سنة ولاد وبنات.

وتقام البطولة في الفترة من ٧ نوفمبر إلى العاشر من نفس الشهر، بمشاركة أكثر من ٥٠٠ لاعب ولاعبة.

وأكد أمير وجيه اسطورة الاسكواش والمستشار الفنى لأكاديمي نادي بالم هيلز للاسكواش، على استعداد النادي لاستقبال البطولة الأولى على ملاعب بالم هيلز موجها الدعوة المفتوحة للجميع من أجل حضور تلك البطولة التي يتم احتساب نقاطها داخل الاتحاد.

وأعرب وجيه عن سعادته باستضافة ملاعب بالم هيلز هذه البطولة الاولى، متمنيا أن تبرز هذه البطولة نجوما جددا صاعدة وواعدة في لعبة الاسكواش.

وأشار إلى أن الجميع داخل نادي بالم هيلز يعمل من أجل نجاح البطولة، كما قدم امير وجيه شكره للإتحاد المصرى للإسكواش على دعمه لهذه البطولة.
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