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فن

نورا تحلم .. هند صبري أفضل ممثلة بـ أيام قرطاج السينمائية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
فازت هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم لتعود من خلاله لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد ٢٥ عاما منذ أخر تتويج لها عام ١٩٩٤ وكانت أصغرممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز ال١٦ عاما وقتها.

وعبرت هند صبري، في كلمتها عن شكرها لفريق عمل الفيلم وتحدثت عن مرور ربع قرن منذ فوزها بالجائزة نفسها وشكرت الراحل نجيب عياد والمخرجين الكبار مفيدة تلاتلي ونوري بوزيد.

وأضافت هند وسط التصفيق الحار، أنه وبرغم مرور ربع قرن على أولى جوائزها وعملها بالسينما فالسينما التونسية في قضايا المرأة رهينة بقوانين تدفعها للامام ومجتمع يحاول عرقلة هذا احيانا لكن وبكل تأكيد فالمرأة التونسية تريد أن تنطلق للأمام.

الفيلم تم عرضه ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة ال٥٣ من أيام قرطاج السينمائية ورفع شعار كامل العدد حيث حضره جميع أفراد أسرة العمل حتى التقنيين منهم والأط الصغار الذين ظهروا به وكل الممثلين سواء ادوار رئيسية أو ثانوية وهو العرض الأول للفيلم في بلده تونس وسيكون العرض الثاني اليوم الاربعاء. وحضره ايضا عدد كبير من الفنانين التوانسة والعرب والأفارقة المشاركين بأفلامهم في الأيام بالإضافة لعدد كبير من الجمهور العادي الذي حرص على شراء التذاكر وحجزها قبل العرض بعدة أيام.

وكان الفيلم قد عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وافضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.
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