حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

ردت حلا شيحة على شائعات تركها لأولادها مع والدهم بكندا وعودتها لمصر بعد طلاقها لعودتها للفن مرة أخرى.



وقالت حلا شيحة في برنامج CutheCrap الذى يتم بثه عبر موقع يوتيوب إنها تعرضت لهجوم شديد بعد عودتها للعمل الفني مرة أخرى "تلاقي واحدة يشتمني ربنا ياخدك ما تدعيلي بالهداية هي حافظة حاجات هي مش فاهماها انا مش بتضايق أنا بزعل أن فيه ناس كدا".



وأضافت حلا شيحة " فية ناس بتقول إنها سابت بناتها تعرفوا منين إني سبت أولادي مثلا أنا لما بسمع كدا بقعد أضحك هل فيه أم تقدر تسيب بناتها، لا طبعا ".



وقالت حلا شيحة إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور، مضيفة: "انا مش شيخ و الناس اللي بتنتقدني عشان خلعت النقاب والحجاب مش بيطبقوا سنة النبي، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده سيدنا محمد ربنا أرسله رحمة للعالمين".



ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات بين"مش كفاية عاوز تشيلي نفسك ذنب عاوزة كمان تفتي وتحللي الحرام " و" يا ريتك سكتي افضل ".