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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:04 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

تسهيلات للمشجعين .. المنتخب الأولمبي ينتظر مؤازرة الجماهير في أمم إفريقيا
ينتظر المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب مؤازرة الجماهير المصرية في منافسات أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنطلق في مصر يوم 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر نفسه.

بالجنيه والدولار .. أسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة
حددت اللجنة المنظمة لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لـ الدورة الأولمبية طوكيو 2020، أسعار تذاكر مباريات البطولة.

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة
كشفت اللجنة المنظمة لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لـ الدورة الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 عن كيفية حجز تذاكر المباريات.

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو
وقال نجم الأهلي السابق عن تجاوزات رئيس الزمالك : من أمن العقاب أساء الأدب ، وفي اوروبا والدول المتقدمة يوجد عقاب رادع لكل من يتجاوز من عناصر اللعبة ، مشيرا إلى أن مصر كلها ضد تجاوزات رئيس الزمالك ولكن ما الفائدة؟

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو
أكد وليد صلاح الدين، لاعب الاهلي السابق ، أنه لم يقل إن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ، لم يخطئ بتوقيعه للزمالك وهو يلعب للنادي الأهلي، ولكن كان رأيه بأن القلعة الحمراء لا تمدد عقده ، ثم تعلن بيعه.

الأهلي لا يقف على لاعب .. تصريحات نارية من وليد صلاح الدين عن عبدالله السعيد .. فيديو
أشار وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ، إلى أنه عند إعلان رأيه، في أزمة عبد الله السعيد مع القلعة الحمراء، لم يكن يعرف ببعض الأحداث التي دارت في الغرف المغلقة، ككواليس لإدارة الملف، وأن الأهلي كان مضطرا لاتخاذ تلك الخطوات في إدارة الأزمة.

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو
قال عضو لجنة الكرة السابق ، في تصريحات لقناة الأهلي، إنه في حالة تفكير النادي في التعاقد مع كهربا، سيصنع الأزمات في القلعة الحمراء، لأنه يرفض الجلوس احتياطيا، والنادي الأهلي لم ولن يقبل بهذا الأسلوب.

مباراة اعتزال الخطيب .. نجم الأهلي يروي كواليس اختياره خليفة لـ بيبو ..فيديو
روي وليد صلاح الدين ، نجم الأهلي السابق ، كواليس اختياره من قبل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له في مباراة اعتزاله كخليفة له في الملعب عقب خروجه من المباراة.

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو
قال مصطفى يونس، كابتن مصر والأهلى السابق، إن تركي آل الشيخ محب للأهلى وأخطأنا في حقه عندما تم إهانة لوالدته، مما أدى إلى غضبه وتوجه إلى نادي الزمالك وموله، وتعاقد لهم على 3 صفقات مهمة.
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