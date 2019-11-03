سارع لتركيب الملصق الإلكترونى على سيارتك.. أهداف ومميزات المنظومة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم البدء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة.



ويستعرض موقع "صدى البلد" مميزات الملصق الإلكتروني:



- يحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى.



- يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها.



- إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.



- تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ...) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.



- يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، للتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص.



- تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة.



- التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية.



كما هناك عدة أهداف للملصق الإلكترونى الجديد وهى:



- يهدف للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة.



- يتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.



- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.



- ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.



- يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.



وكانت وزارة الداخلية اهابت بالمواطنين من مالكى المركبات بجميع أنواعها التى تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.



وناشدت الوزارة المواطنين من مالكى المركبات عدا الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام فقط"، التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة "حروف وأرقام"، وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط" كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على جميع محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لجميع مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا، وذلك فى ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.