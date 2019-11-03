البورصة تربح 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم، وصعد رأس المال السوقي إلى 731.015 مليار جنيه لتربح 3.3 مليار جنيه.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.48% عند مستوى 14628 نقطة.



كما صعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.95%، وارتفع إلى مستوى 2120.8 نقطة.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.71%، وارتفع إلى مستوى 543 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.63% مسجلا 1445.7 نقطة.

