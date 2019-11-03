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اقتصاد

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:26 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم، وصعد رأس المال السوقي إلى 731.015 مليار جنيه لتربح 3.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.48% عند مستوى 14628 نقطة.

كما صعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.95%، وارتفع إلى مستوى 2120.8 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.71%، وارتفع إلى مستوى 543 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.63% مسجلا 1445.7 نقطة.
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