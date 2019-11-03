للأفراد والشركات.. صندوق استثمار جذور بمزايا تنافسية بالبنك العربي الإفريقي.. تفاصيل

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولى لعملائه من الأفراد والشركات، خدمة صندوق استثمار الدخل الثابت جذور كأداة استثمارية بديلة عن شهادات الادخار للشركات.



وهو صندوق استثمار مفتوح يقوم بتوزيع استثماراته على أدوات الدخل الثابت والتي تتضمن أذون وسندات الخزانة، وسندات الشركات، واتفاقيات إعادة الشراء، والسندات المضمونة برهن عقارى، والودائع .



ويعتبر جذور الوعاء الاستثمارى الأمثل لأفراد والشركات والبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات.



مزايا الصندوق:



إمكانية تعظيم العائد من خلال الأرباح الرأسمالية

أداة استثمارية بديلة عن شهادات الادخار للشركات

وعاء مناسب لتنويع الاستثمار

عوائد لا تخضع للضرائب سواء للشركات أو الأفراد

يتميز بنسبة مخاطرة منخفضة

يوفر سيولة نقدية للمستثمر بإمكانية استرداد استثماراته فى الصندوق بشكل شهرى وبدون مصاريف

يتميز برسوم إدارة منخفضة



إجراءات الاكتتاب والاسترداد فى الصندوق:



يتم شراء واسترداد الوثائق من خلال جميع فروع البنك العربي الافريقي الدولي.

يتم شراء الوثائق يوميًا حتى الساعة ٢ ظهرًا، بينما يتم استرداد الوثائق يوم الأحد الأول من كل شهر حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

الحد الأدنى للشراء ١٠٠ وثيقة.

