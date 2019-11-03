بداية من مارس القادم.. السيسي يوجه بالإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في جنوب سيناء والأقصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية .





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد.





وأضاف "راضي"، أن الرئيس وجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر بدءًا من شهر مارس ٢٠٢٠.





كما اطلع الرئيس علي الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي شملت حتي الان ٢٨٦ ألف مواطن بتكلفة اجمالية ١,٩ مليار جنيه، ويوجه سيادته بالاستمرار في إجراء الجراحات مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى.