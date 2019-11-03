أول ظهور له فى مصر.. باتمان يتسلق عمارة تحت الإنشاء.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك فى الساعات الماضية مقطع فيديو طريفا، بظهر النسخة المصرية من شخصية باتمان الأسطورية.



وظهر فى الفيديو عامل بناء وهو يتسلق عمارة شاهقة الارتفاع تحت الإنشاء، بواسطة ونش رفع الأحجار ومواد البناء، بدون أى وسيلة تأمين تذكر، وعلى وجهه ابتسامة عريضة.



وانقسم الرواد على منصات التواصل الاجتماعى بين فريقين، فريق يرى أن الأمر فى منتهى الخطورة لمغامرة الرجل بحياته، وفريق أخر يرى الفيديو كوميدى وطريف.



يذكر أن شخصية باتمان كان أول ظهور لها في شهر مايو عام 1939، وهى شخصية خيالية لبطل كتب مصورة خارق، من ابتكار الفنان بوب كين والكاتب بيل فينجر.



