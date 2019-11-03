Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول ظهور له فى مصر.. باتمان يتسلق عمارة تحت الإنشاء.. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك فى الساعات الماضية مقطع فيديو طريفا، بظهر النسخة المصرية من شخصية باتمان الأسطورية.

وظهر فى الفيديو عامل بناء وهو يتسلق عمارة شاهقة الارتفاع تحت الإنشاء، بواسطة ونش رفع الأحجار ومواد البناء، بدون أى وسيلة تأمين تذكر، وعلى وجهه ابتسامة عريضة.

وانقسم الرواد على منصات التواصل الاجتماعى بين فريقين، فريق يرى أن الأمر فى منتهى الخطورة لمغامرة الرجل بحياته، وفريق أخر يرى الفيديو كوميدى وطريف.

يذكر أن شخصية باتمان كان أول ظهور لها في شهر مايو عام 1939، وهى شخصية خيالية لبطل كتب مصورة خارق، من ابتكار الفنان بوب كين والكاتب بيل فينجر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعار باتمان يضيء سماء عدد من دول العالم.. احتفالا بالذكرى الـ 80

بعد مرور 80 عاما .. شعار باتمان في سماء الولايات المتحدة الأمريكية

كلب يقود موتوسيكل فى الشارع.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد هنيدي يسخر من مسئول إسرائيلى بسبب إليسا.. فيديو

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

اسألوا الفيفا.. اللجنة الخماسية تحسم الجدل حول أزمة التصويت لـ محمد صلاح

"عديل" البغدادي سلمه للأمريكان وفضح شبكة التنظيم.. تعرف عليه.. فيديو

فوائد شرب الماء الساخن.. يحسن الدورة الدموية | رقم 6 الأهم

فرمان من البدري .. استدعاء لاعب جديد لـ صفوف منتخب مصر.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم