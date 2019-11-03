أخبار التكنولوجيا | iphone 12 الهاتف الأكثر دراما في تاريخ آبل.. Oppo تطلق سماعات Enco Q1 اللاسلكية







اختبار لتلافي العيوب.. ظهور أول صورة مسربة لـ Motorola Razr 2019 .. شاهد



يبدو أن شركة موتورولا الصينية بدأت فى اختبار هاتفها الأيقونى الجديد الذى يأتى بأول شاشة قابلة للطى، والذى يحمل اسم Motorola Razr 2019.



رسميا.. ظهور أول صور لـ Motorola razr 2019.. بـ شاشة قابلة للطي بالرغم من طرح شركة آبل الأمريكية لهاتفها الأحدث منذ شهرين وهو iphone 11، الذي جاء بثلاث كاميرات وكان مظهرها محل سخرية فى البداية، إلا أن الهاتف المنتظر في العام الجديد 2020 وهو iphone 12 سيكون دراميًا أكثر للعديد من الأسباب.يبدو أن شركة موتورولا الصينية بدأت فى اختبار هاتفها الأيقونى الجديد الذى يأتى بأول شاشة قابلة للطى، والذى يحمل اسم Motorola Razr 2019.



يبدو أن التسريبات كانت مؤكدة، بعدما كشفت شركة موتورولا الصينية عن أول صور دعائية رسمية لتحفتها المنتظرة razr 2019، والذى يحتوى على شاشة قابلة للطى، ستؤهله لمواجهة منافسيه فى سامسونح وهواوى وشاومى.



Samsung تطلق هاتف Galaxy S10 Lite.. مواصفات خرافية تعرف عليها ..صور يبدو أن التسريبات كانت مؤكدة، بعدما كشفت شركة موتورولا الصينية عن أول صور دعائية رسمية لتحفتها المنتظرة razr 2019، والذى يحتوى على شاشة قابلة للطى، ستؤهله لمواجهة منافسيه فى سامسونح وهواوى وشاومى.