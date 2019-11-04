إدارة أرسنال تمهل إيمري شهرًا وتنفي التفاوض مع مورينيو

تسارعت وتيرة الأحداث في أرسنال في آخر أسبوع، وبات بقاء أوناي إيمري مدرب الفريق محل شك، بعد نتائجه المخيبة للآمال مع الجانرز منذ بداية الموسم الجاري، بعدما تعادل فى أخر لقاء له مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت صحيفة "ميرور" أن إيمري المدير الفني لآرسنال، يواجه خطر الإقالة من القيادة الفنية الفريق بسبب استمرار النتائج الضعيفة مع الجانرز فى الفترة الماضية .



وأضافت الصحيفة أن آرسنال قرر منح إيمري مهلة زمنية لمدة شهر واحد فقط ، من أجل استعاده هيمنة الفريق مرة أخري والخروج من الكبوه التي تحيط به ، اما يفوز ويثبت ذاته ويستحق الاستمرار أو يرحل ويخسر وظيفته.



ونفى آرسنال التفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي المهمة كما ترددت بعض التقارير فى الاونة الاخيرة.