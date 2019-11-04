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برلمان

عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخر أكثر من ساعة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:33 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من ساعة.

وبدأت الجلسة فعالياتها بعرض تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، بعد موافقتها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.

جاء ذلك بعد أن أحال في جلسة أمس الأحد، الدكتور علي عبد العال، القرار إلى اللجنة العامة لدراسته، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا بالأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ.
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