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فن

راغب علامه يهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده .. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:21 م
راغب علامة
راغب علامة
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القسم الميدانى
نشر الفنان راغب علامة اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي من برنامج ذا فويس وجّه من خلالها التهنئة لـ حماقي بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق راغب علامة على الصورة، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لاعز اصدقائي .. يسعدني حقا اننا نتشارك معا بعمل جميل ومفيد لهذه المواهب التي نسمعها وحقا هذه هبه من الله".

ونالت الصورة ردود واسعة من جانب متابعي راغب علامة، وعلق بعضهم قائلا: "هولاء الاثنين متميزين ، عيد ميلاد سعيد ، منورين 💙❤️".

يذكر أن راغب علامة انضم إلى لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الخامس بعد اعتذار عاصي الحلاني، لينضم مع سميرة سعيد وأحلام ومحمد حماقي.
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