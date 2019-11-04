بعد الحكم بحبسها.. ماذا تنوي سمية الخشاب للانتقام من أحمد سعد ؟

في وقت سابق، حاولت سمية الخشاب أن تهدئ من روع أزمتها مع أحمد سعد بعد طلاقها منه، فأطلقت تصريحات مفاجئة للجميع مفادها أن العلاقة بينهما تسير على ما يرام، قبل أن يخرج أحمد سعد ليكذب ذلك، ثم تتفاجأ سمية الخشاب بحكم حبس ضدها بسبب شيك بدون رصيد.
علاقة أحمد سعد بـ سمية الخشاب بدأت مع مشاركتهما سويا في غناء تتر مسلسل الحلال الذي قامت ببطولته سمية الخشاب وبيومي فؤاد، في رمضان قبل الماضي، وجاء قرار الارتباط سريعا حيث تزوجا بعدها بشهور قليلة.
تزوج أحمد سعد من سمية الخشاب في شهر أكتوبر 2017، ولم تستمر الزيجة لأكثر من عام حيث وقع الطلاق في فبراير 2019.
حكم بالحبس 3 سنوات
عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
كان قد أقام الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.
ماذا قالت سمية الخشاب عن الشيك
لم تتأثر سمية الخشاب بهذا الحكم مطمئنة جمهورها بأن الضجة الحادثة ليس لها أي تأثير، وأن الأمر لن يصل الى الحبس أو السجن كما يروج البعض.
قالت سمية الخشاب إن الشيك سبب الأزمة، كان لتخليص حسابات مع طليقها واستأذنته في عدم صرف الشيك، لأنها متواجدة خارج مصر، وليس لديها رصيد كافٍ، بسبب وجود التزامات أخرى عليها، ثم فوجئت بما حدث.
أضافت سمية خلال مداخلة لها على قناة إم بي سي مصر "القضية مش مرعبة عشان الناس قلقانة عليا.. أنا بتكرم في برشلونة ومبسوطة وسعيدة، فلوسه موجودة في البنك يروح ياخدها الله يسهله أنا زهقت منه ومن مشاكله".
خطة انتقام سمية الخشاب من أحمد سعد
توعدت سمية الخشاب طليقها أحمد سعد بالحصول منه على كامل حقوقه، مؤكدة انه ينكر علمه بالأمر وأن المحامي فعل ذلك من تلقاء نفسه، لكنها لم تعد تصدقه بعد الآن.
ووصفت سمية الخشاب تصرفات أحمد سعد قائلة "هو إنسان مش طبيعي الله يشفيه ولا ما يشفيه، لكن أنا سمعتي زي الجنيه الدهب".
وتوعدت سمية الخشاب خلال مادخلتها طليقها أحمد سعد "طب ابقى تعالى وشوف أنا هعمل فيك ايه.. ده أنا هاخد كل حقوقي المادية والشرعية منك".
علاقة أحمد سعد بـ سمية الخشاب بدأت مع مشاركتهما سويا في غناء تتر مسلسل الحلال الذي قامت ببطولته سمية الخشاب وبيومي فؤاد، في رمضان قبل الماضي، وجاء قرار الارتباط سريعا حيث تزوجا بعدها بشهور قليلة.
تزوج أحمد سعد من سمية الخشاب في شهر أكتوبر 2017، ولم تستمر الزيجة لأكثر من عام حيث وقع الطلاق في فبراير 2019.
حكم بالحبس 3 سنوات
عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
كان قد أقام الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.
ماذا قالت سمية الخشاب عن الشيك
لم تتأثر سمية الخشاب بهذا الحكم مطمئنة جمهورها بأن الضجة الحادثة ليس لها أي تأثير، وأن الأمر لن يصل الى الحبس أو السجن كما يروج البعض.
قالت سمية الخشاب إن الشيك سبب الأزمة، كان لتخليص حسابات مع طليقها واستأذنته في عدم صرف الشيك، لأنها متواجدة خارج مصر، وليس لديها رصيد كافٍ، بسبب وجود التزامات أخرى عليها، ثم فوجئت بما حدث.
أضافت سمية خلال مداخلة لها على قناة إم بي سي مصر "القضية مش مرعبة عشان الناس قلقانة عليا.. أنا بتكرم في برشلونة ومبسوطة وسعيدة، فلوسه موجودة في البنك يروح ياخدها الله يسهله أنا زهقت منه ومن مشاكله".
خطة انتقام سمية الخشاب من أحمد سعد
توعدت سمية الخشاب طليقها أحمد سعد بالحصول منه على كامل حقوقه، مؤكدة انه ينكر علمه بالأمر وأن المحامي فعل ذلك من تلقاء نفسه، لكنها لم تعد تصدقه بعد الآن.
ووصفت سمية الخشاب تصرفات أحمد سعد قائلة "هو إنسان مش طبيعي الله يشفيه ولا ما يشفيه، لكن أنا سمعتي زي الجنيه الدهب".
وتوعدت سمية الخشاب خلال مادخلتها طليقها أحمد سعد "طب ابقى تعالى وشوف أنا هعمل فيك ايه.. ده أنا هاخد كل حقوقي المادية والشرعية منك".