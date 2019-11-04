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رياضة

اتحاد جدة السعودي يعلن عن مدربه الجديد| اعرف من

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:25 م
تين كات مدرب الاتحاد
تين كات مدرب الاتحاد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعيين الهولندي هينك تين كات ، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتشيلي لويس سيرا.

وقام اتحاد جدة بتعيين تين كات حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التجديد لموسم آخر، حيث وقع الطرفان العقد، بحضور أنمار بن عبد الله الحائلي رئيس النادي.

يذكر أن تين كات يملك سيرة ذاتية قوية وخبرة كبيرة مع الفرق العربية، حيث أشرف من على الجزيرة الإماراتي، وقاده للحصول على دوري الخليج العربي ، والحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.
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