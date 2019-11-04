8 محاور تختصر لقاء الرئيس السيسي وطارق شوقي حول تحديث نظام التعليم في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميًا ومعرفيًا.



ونختصر أبرز نقاط الحوار الذى دار اليوم ..



1- تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر

2- إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجًا ملهمًا

3 - التوجية باستمرار الجهود لتطوير التعليم الأساسي والجامعي

4 - صياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة

5- التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين

6- خطوات تنفيذية لحل مشاكل كثافة الفصول المدرسية

7- تطورات المشروع القومي للقراءة

8- الاستعانة بـ15 خبيرًا يابانيًا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية