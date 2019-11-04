Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

8 محاور تختصر لقاء الرئيس السيسي وطارق شوقي حول تحديث نظام التعليم في مصر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و وزير التربية و التعليم
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميًا ومعرفيًا.

ونختصر أبرز نقاط الحوار الذى دار اليوم ..

1- تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر
2- إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجًا ملهمًا
3 - التوجية باستمرار الجهود لتطوير التعليم الأساسي والجامعي
4 - صياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة
5- التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين
6- خطوات تنفيذية لحل مشاكل كثافة الفصول المدرسية
7- تطورات المشروع القومي للقراءة
8- الاستعانة بـ15 خبيرًا يابانيًا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية
8 محاور تختصر لقاء الرئيس السيسي وطارق شوقي حول تحديث نظام التعليم في مصر
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد الحكم بحبسها.. ماذا تنوي سمية الخشاب للانتقام من أحمد سعد ؟

بعد حلم البليلة.. تركي آل الشيخ ينشر قصيدة قصرت معاك في إيه!

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

تراشق حاد.. أمير سعودي يفتح النار على أميرة قطرية دافعت عن تميم والقرضاوي

أسطورة الكاميرون: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهذه نصيحتي له

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

بـ الدانتيل الشفاف.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر