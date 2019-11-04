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محافظات

اغلقوها بالضبة والمفتاح.. إحالة العاملين بمراكز شباب القليوبية للتحقيق

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:43 م
غلق مراكز الشباب
غلق مراكز الشباب
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إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لقيامهم بغلق مراكز الشباب خلال الفترة المسائية.

جاء ذلك بناء على تقرير المتابعة الذي قدمته اللجنة المشكلة من محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وعضوية كل من عبد العليم حماد محمد إمام العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

كانت المراكز المغلقة التي تبينت اللجنة من غياب العاملين بها هي مراكز "خلوة سنهرة، الناصرية، دندنا، الحصة" التابعين لإدارة شباب طوخ، ومركز شباب كفر الحصة التابع لإدارة شباب بنها.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "سنهرة، ونامول، وكفر الحدادين وكفر علوان، والسفاينة" وقد وجدت المراكز تمارس نشاطها وتبين التزام العاملين بها.

تأتي تلك المتابعات في إطار اهتمام وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف المتابعات على مراكز الشباب وتقديم خدمات أفضل للشباب.
اغلقوها بالضبة والمفتاح.. إحالة العاملين بمراكز شباب القليوبية للتحقيق
اغلقوها بالضبة والمفتاح.. إحالة العاملين بمراكز شباب القليوبية للتحقيق
اغلقوها بالضبة والمفتاح.. إحالة العاملين بمراكز شباب القليوبية للتحقيق
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