هاني حتحوت لـ شيكابالا: حمد لله على السلامة يا أباتشي.. فيديو

هنأ الإعلامي هاني حتحوت، محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك، لعودته إلى تدريبات الفريق الأول، أمس، بعد غياب عن المعسكر المغلق، قائلا: «حمد لله على السلامة يا شيكابالا».



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن شيكابالا أجرى تدريبات بدنية، لاستعادة لياقته البدنية، خلال فترة التوقف وقبل بدء المباريات الرسمية لنادي الزمالك.



وأضاف هاني حتحوت، أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك، ظهر أمس أيضا في مران الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة.