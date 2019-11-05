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حوادث

صعقا بالكهرباء.. مصرع ربة منزل في سوهاج

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج العام، ربة منزل تقيم دائرة مركز المنشأة جثة هامدة، إثر إصابتها بصعق كهربائي، لملامسة يدها سلك عار بمنزلها.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "أمل. خ. ع" ١٨ عاما ربة منزل جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي، وبسؤال شقيقها "حسن. خ. ع" ٢٩ عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه خلال قيام شقيقته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الأسلاك الكهربائية مما أدى لصعقها ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة صدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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