مفاجأة.. أردوغان قد ينسحب من صفقة إس 400 الروسية

كشف تقرير نشرته صحيفة روسية عن إمكانية انسحاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من صفقة منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، بعد يوم من إعلان أنقرة احتمالية تأجيل استلام المرحلة الثانية إلى أواخر عام 2020.



وجاء في تقرير صحيفة "فزجلياد" الروسية أن الولايات المتحدة انتقمت من أنقرة على إبرام صفقة إس-400، والاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا، بعقوبات ضد تركيا و الاعتراف بمذبحة الأرمن.



وقال كاتب التقرير، اليكسي نيتشاييف إن الأتراك يريدون المشاركة في إنتاج "إس 400"، لكن تلك الفكرة لا تحوذ على إعجاب روسيا، حتى إذا انسحبت تركيا من الصفقة، فهناك الكثير من المشترين الآخرين.



وأشار المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الخارجية، أندريه كورتونوف، إلى أن أردوغان قد ينسحب من الصفقة، مع خسائر صغيرة في السمعة، لكن الخلافات من أنقرة وواشنطن لا تقتصر على المعدات العسكرية، بل تمتد إلى الوضع في سوريا ككل، والأكراد بشكل خاص، والعلاقات داخل حلف الناتو والمشاكل الاقتصادية.



وأضاف أن أردوغان سيستمر في المناروة بين مصالح موسكو وواشنطن ودول الناتو، على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020.



وتسبب شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية "إس 400" في غضب عارم لدى واشنطن، التي طردت تركيا من مشروع طائرات إف 35.

