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أخبار العالم

في 9 أشهر| الكويت ترحل 2200 مصري

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت السلطات الكويتية، ترحيل 18 ألف وافد منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى شهر سبتمبر الماضي، من بينهم 2200 وافد مصري.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أظهرت التقارير أنه تم إبعاد 12 ألف رجل، و6 آلاف امرأة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لأسباب مختلفة، من بينها مخالفة قانون الإقامة والعمل، والإصابة بأمراض مُعدية، والتورط في قضايا جنائية، إضافة إلى المخالفات المرورية وغيرها من القضايا.

وأوضحت: أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بنحو 5 آلاف مُبعد من الجنسين، في حين جاء أبناء الجالية البنجلادشية في المرتبة الثانية بنحو 2500 مُبعد، ثم الجالية المصرية بنحو 2200 مُبعد ، بينما احتل أبناء الجالية النيبالية المرتبة الرابعة بنحو 2100 مُبعد، ثم الجالية الأثيوبية بنحو 1700 مُبعد، والجالية السيلانية بنحو 1400 مُبعد، والجالية الفلبينية بنحو 1200 مُبعد، فيما جاء باقى المبعدين من جنسيات مختلفة، منها عربية وأفريقية وأوروبية وأمريكية.

وتابعت: من بين المبعدين، وافدون "غير لائقين صحيًا"، موضحًا أن أغلبية الأمراض كانت بسبب "الكبد الوبائي"، إضافة إلى بعض الحالات المصابة بـ "الإيدز"، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن 50 رجلًا و8 نساء فقط، موجودون في سجن الإبعاد حاليًا، وجار ترحيلهم.
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