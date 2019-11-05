دوري أبطال أوروبا..حكيم زياش يسجل الثالث لأياكس في شباك تشيلسي

تمكن فريق أياكس امستردام الهولندي من تسجيل الهدف الثالث في شباك منافسه تشيلسي في اللقاء المقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



تمكن حكيم زياش لاعب فريق أياكس امستردام، من تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة عن طريق ركلة حرة من منطقة صعبة للغاية وضعها مباشرة في المرمى.



أحرز كوينسي بروميس، لاعب أياكس امستردام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.



وسجل تامي إبراهام لاعب تشيلسي الهدف الأول لصالح أياكس امستردام عن طريق الخطأ، بعد كرة عرضية تدخل ابراهام فيها واسكنها شباك البلوز.



وفي نفس الدقيقة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق تشيلسي سددها الإيطالي جورجينيو، محرزا هدف التعادل لنادي تشيلسي.

