شاهد.. أحدث ظهور لـ منى فاروق من بيروت

نشرت الفنانة الشابة منى فاروق صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منى فاروق بإطلالة مبهجة خلال إجازتها في بيروت وعلقت قائلة "الامل في الله يجعل أحلامنا أجمل".



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، وهو من بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



يذكر أن منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التى أفرزها مسلسل”الأب الروحى”، وتعد تلك التجربة هى الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.