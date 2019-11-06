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أخبار العالم

بناءً على طلب الخارجية البريطانية.. الأمير ويليام يزور الكويت وعمان الشهر المقبل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:45 م
الأمير ويليام، دوق
الأمير ويليام، دوق كامبريدج
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دعاء أبوهشيمة
أعلن قصر كينسينجتون أن الأمير ويليام، دوق كامبريدج، سيقوم بزيارة فردية للكويت وعمان في ديسمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وسيقوم الأمير، البالغ من العمر 37 عاما، بالرحلة الفردية بناءً على طلب وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، وستبقى زوجته كيت مع أطفالها الثلاثة.

وأعلن القصر أن الزيارة ستبدأ في الأول من ديسمبر وتستمر حتى الرابع منه، مضيفا أن مزيدا من التفاصيل ستعلن لاحقا.

ولم يكن الأمير ويليام أول ملكي يزور دول الشرق الأوسط، حيث قام والده الأمير تشارلز بجولة إلى البلدين في السنوات الأخيرة.

قام الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال بزيارة سلطنة عمان في نوفمبر 2016، خلال جولة ملكية لثلاث دول في الخليج، حيث قاموا بزيارة الشرق الأوسط في جولة رسمية نيابة عن الحكومة البريطانية، لتعزيز شراكة المملكة المتحدة في المنطقة.

وفي فبراير 2015، زار ولي العهد الكويت خلال جولة استمرت ستة أيام في دول الخليج، حيث التقى حاكم البلاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان.
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