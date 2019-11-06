المقعد الأخير في قائمة الزمالك.. استقرار نهائي على هذا اللاعب

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن المقعد الأخير في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سيكون لمركز المهاجم.



وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق الشتوية على حساب أحد اللاعبين الأجانب والأقرب هو المغربي خالد بوطيب.



وأشار إلى أن الإدارة قررت تأجيل التدعيم في مركز خط الوسط لنهاية الموسم بسبب عدم وجود مكان في القائمة بالإضافة إلى إمكانية توظيف أحمد سيد زيزو في خط الوسط بجانب تواجد محمد حسن كبديلين لطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.



وكان الزمالك قد استنفذ 4 أوراق من الاستبدال قبل بداية الموسم الكروي الجديد بسبب رحيل بعض اللاعبين في الأيام الأخيرة قبل غلق باب القيد.



وتنص اللائحة على أحقية كل فريق في 5 استبدالات في يناير المقبل لكن الزمالك لم يتبقى له سوى ورقة استبدال وحيدة.