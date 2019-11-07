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ديني

دعاء حرص عليه النبي قبل التسليم من الصلاة.. تعرف عليه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
دعاء قبل التسليم
دعاء قبل التسليم من الصلاة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسليم فى الصلاة معناه أن يقول المصلى «السلام عليكم ورحمة الله» فى نهاية الصلاة، مشيراً إلى أن التسليم فى الصلاة هو ركن من أركانها، أما الالتفات إلى اليمين وعلى اليسار أثناء التسليم هو سنة وليست من أركان الصلاة.

وأوضح «ممدوح»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الالتفات أثناء التسليم غير واجب على المصلى أن يفعله، مؤكداً أنه هيئة إذا فعلها المصلى يثاب عليها وإذا لم يفعلها صحت صلاته ولكنه فاته ثواب فعل السنة.

دعاء حرص عليه النبي قبل التسليم من الصلاة 
كشف الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية عن دعاء يجب المواظبة عليه بين التشهد وقبل التسليم من الصلاة لافتا الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لأبي بكر الصديق . ونص الدعاء :" اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ".

وأضاف في تصريح له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الحرص على هذا الدعاء وكان يضيف على هذا الدعاء الدعوة للأمة والمسلمين جميعا وكا يهدف من ذلك صلاح حال المسلمين وهدايتهم وغفران الذنوب .
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