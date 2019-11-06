كل دول عارفين .. رضوى الشربينى فى إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الإعلامية، مقدمة برنامج " هى وبس " عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها .وكتبت الإعلاميةتعليقًا على الصورة " كل دول عارفين عنى اللى انا معرفهوش عنى...يا خرابى "