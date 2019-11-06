كل دول عارفين .. رضوى الشربينى فى إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى ، مقدمة برنامج " هى وبس " عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها .
وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى تعليقًا على الصورة " كل دول عارفين عنى اللى انا معرفهوش عنى...يا خرابى "
أقرأ أيظاً ..
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج " هى وبس " الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة .
وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى تعليقًا على الصورة " كل دول عارفين عنى اللى انا معرفهوش عنى...يا خرابى "
أقرأ أيظاً ..
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يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج " هى وبس " الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة .