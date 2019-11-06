وكيل الأزهر يعد بإزالة المعوقات أمام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

زار الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وخلال زيارته قامت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز بعرض كل الأمور المتعلقة بمعاهد الوافدين ووعد بتذليل كل الصعاب حتى تكتمل عملية التطوير التي تبناها المركز.



َكما أقام المركز اليوم لقاء تعريفي لبعض الطلاب من دولة أندونيسيا للتعرف على المناهج التعليميه المطورة للطلاب الوافدين ونظام الدراسة وعلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز لأبنائه من الوافدين.



حضر اللقاء الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ مصطفى موافي _رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، والسفير والمسؤول التعليمي بسفارة أندونيسيا.