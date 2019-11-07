أنغام تعيد غناء «أكتبلك تعهد» بناء على طلب جمهور دار الأوبرا المصرية

تألقت الفنانة أنغام بغناء أغنية "أكتبلك تعهد" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٨ وسط حضور كامل العدد، وقامت بتكرر غنائها بناء على طلب الجمهور الذي ردد "تاني تاني".





وقدمت انغام عددا كبيرا من الأغاني منها "هبدأ مـ الآخر، ونزوة، وبين البنين، وعمري معاك، وياريتك فاهمني، وحالة خاصة جدًا، وبتوصفني بتكسفني، ومابحبش، واساميك الكثيرة، وغيرها من الأغاني".





يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.





ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا و37 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.