الرئيس السيسي: لن أنسى الشر وأهله.. والدفاع عن مصر أولوية.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أهم قضية له، هي قضية بناء أمة مصر والدفاع عنها والوقوف بجانب الدولة المصرية، قائلا: "الحكاية مش حكاية رئيس ونظام ده بالنسبالى مش موجود".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها خلال احتفالية المولد النبوي بمركز المنارة اليوم:"المفروض تكون فيه مواجهة للشر وأهله ولن انسى الشر وأهله لا دلوقتى ولا من سنين كتير فاتت".



