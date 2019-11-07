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الرئيس السيسي: لن أنسى الشر وأهله.. والدفاع عن مصر أولوية.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أهم قضية له، هي قضية بناء أمة مصر والدفاع عنها والوقوف بجانب الدولة المصرية، قائلا: "الحكاية مش حكاية رئيس ونظام ده بالنسبالى مش موجود".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها خلال احتفالية المولد النبوي بمركز المنارة اليوم:"المفروض تكون فيه مواجهة للشر وأهله ولن انسى الشر وأهله لا دلوقتى ولا من سنين كتير فاتت".

وتابع الرئيس السيسي:" انا من سنين كتير فاتت ..انا عمرى ما كذبت حتى وانا فى المكان اللى محتاج كذب.. مفيش كلام من ده"، معقبا:" النبي كان كدة ونجح وهو كدة عشان صلته بربه".
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