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محافظات

ازمة الرقم السري.. إنهاء مشاكل 1030 أسرة مع بطاقات التموين فى المنيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:07 م
بطاقة تموينية
بطاقة تموينية
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أيمن رياض
أنهت مديرية التموين بالمنيا مشاكل 1030 منياوية من تفعيل البطاقات التموينية لعدم ورود الرقم السري.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين أنهت إجراءات استخراج أكثر من 1030 رقم سرى لأصحاب البطاقات التموينية من أبناء المحافظة ممن كان لديهم مشكلة في استخراج الرقم السري، وذلك في إطار تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطنين وتيسيرًا على أصحاب البطاقات التموينية في حل مشكلة الحصول على الأرقام السرية الخاصة ببطاقتهم التموينية.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم تسليم 356 رقم سرى لأصحاب البطاقات التموينية خلال الاسبوع الجاري، مؤكدًا أن المديرية ستوالى قبول طلبات المواطنين الذين يرغبون في استخراج الأرقام السرية لبطاقاتهم وذلك ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه واستقرار الحالة التموينية.

وتهيب مديرية التموين المواطنين ممن تقدموا بطلبات استخراج أرقام سرية لبطاقاتهم التموينية التوجه إلى مديرية التموين ( إدارة العلاقات العامة والإعلام) ومعهم بطاقاتهم الشخصية وصورة ضوئية منها لاستلام الرقم السري الخاص بهم.
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